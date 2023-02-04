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20:05, 4 февраля 2023Бывший СССР

Украинский депутат назвал военные объекты в России законной целью ВСУ

Депутат Рады Вениславский назвал военные объекты в России законной целью для Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский назвал «идеей из параллельного мира» неиспользование западного вооружения против целей на территории России. Его слова из интервью немецкой газете Bild приводит РИА Новости.

Таким образом парламентарий раскритиковал идею ряда западных экспертов, что Украина должна пообещать, что не будет использовать военную технику против территории России.

По его мнению, все военные объекты в России, где хранятся ракеты, являются законными целями ВСУ. Вениславский уточнил, что это относится и к Москве, однако добавил, что возможность атаки на них зависит от военного руководства Украины.

В прошлом году Вениславский заявлял, что объема западных вооружений, который получает Киев от стран НАТО, недостаточно для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины практически ни на одном участке фронта.

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Антон Похиляк
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