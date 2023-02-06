Футболиста сборной Ганы нашли живым под завалами после землетрясений в Турции

Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу нашли живым под завалами зданий в турецком Хатае

Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу нашли живым после землетрясения в турецком Хатае. Об этом сообщает A Bola.

Игрока турецкого «Хатайспора» вызволили из-под завалов рухнувших зданий. В настоящее время Атсу находится в больнице с травмами правой ноги и затрудненным дыханием.

Как сообщает источник, продолжаются поиски спортивного директора «Хатайспора» Танера Савута. Ранее спасателям удалось найти живыми игроков команды Онура Эргуна и Бурака Оксуза, а Кериму Аличи смог выбраться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Марасспор» оказался под завалами отеля в Турции. Местная команда находилась в здании, рухнувшем в результате землетрясения.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Число жертв ЧП, согласно последним данным, превысило 2300.