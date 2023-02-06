Премьер Чехии выступил против участия россиян в Олимпийских играх-2024

Премьер Чехии Петр Фиала выступил против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Премьер Чехии Петр Фиала высказался о возможном допуске россиян на Олимпийские игры-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Фиала заявил, что не может представить себе, что на Играх в Париже будут присутствовать россияне. «В сложившихся условиях участие российских спортсменов в Олимпиаде мне не кажется хорошей идеей», — подчеркнул он.

Ранее Национальный олимпийский комитет Чехии выступил против бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. В организации отметили, что не собираются наказывать местных спортсменов.

25 января Международный олимпийский комитет сообщил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

