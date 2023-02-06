Немцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского о ситуации в Артемовске

Немецкие читатели Die Welt предрекли конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

Немецкие читатели Die Welt в Twitter предрекли конец Украины после слов украинского президента Владимира Зеленского о тяжелой ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях Владимир Зеленский президент Украины

«Украина скоро исчезнет с карты», — предсказал пользователь с никнеймом @OSO60280530. «Это только вопрос времени, когда Украина потерпит поражение. Зеленский должен сдаться. Должна ли страна быть полностью уничтожена?» — задался вопросом @LoehrHelmut.

Некоторые комментаторы выразили мнение, что просьбы украинского лидера о западных танках спровоцировали Россию на более решительные действия. «Зеленский сказал, что все идет хорошо. Просьбы о танках разбудили русских, и это было очевидно. И что теперь, господин президент?», — написал hansm2603.

Зрители немецкого телеканала ZDF в Twitter также предсказали проигрыш Украины после заявлений ее президента.

«С парнем покончено, как и с его армией», — заявил пользователь с никнеймом @marcomaniera, имея в виду украинского лидера.

«Он проигрывает. Точно. Запад просчитался на десятилетия! Печально, но факт», — сказал @blue_ocean_para. Пользователь @MarkMarksen3 подчеркнул, что Киеву следует согласиться на мирные переговоры.

«Разве Зеленский не хотел весной отвоевать Крым?» — задался вопросом @Calldere. «Вопреки западной пропаганде, Украина, вероятно, будет истощена в военном отношении уже весной», — добавил @ohmann77.

Ранее президент Украины заявил, что Вооруженные силы страны не будут сдавать Артемовск. До этого советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев платит очень высокую цену за удержание города, и отказался называть точное число потерь.

ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске

Военнослужащий украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов в эфире телеканала «Рада» признал, что российские военные продвинулись в Артемовске. Он заявил, что в настоящее время город остается очень небезопасным местом.

За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут и заставить нас выйти из города Евгений Кожирнов военнослужащий батальона «Адам»

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что за южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев.

До этого проект WarGonzo сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов города. Кроме того, имеется подтверждение о контроле некоторых улиц на юге населенного пункта. С востока вагнеровцы наступают со стороны Соледара. Таким образом, Артемовск уже взят российскими военными в полукольцо.

Украинские военные оставляют позиции, чтобы спасти личный состав

Офицер Вооруженных сил Украины, недавно уехавший из Артемовска и пожелавший остаться анонимным, в беседе с газетой Politico рассказал, почему украинские военные оставляют позиции. По его словам, это единственный выход, чтобы спасти личный состав.

Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной гибели. Если они не могут доставить боеприпасы или [сменить войска], когда вы несколько дней сидите в окопах без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю офицер ВСУ

Военнослужащий добавил, что проблемы с дисциплиной в ВСУ связаны с неэффективными действиями командования и нагрузкой на войска.

Ранее бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска и продолжать борьбу.

