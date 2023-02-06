Реакцию США на китайский аэростат назвали открытым вопросом

Замглавы МИД Рябков назвал открытым вопросом реакцию США на китайский аэростат

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал реакцию США на случай с китайским аэростатом, его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен, что наши китайские коллеги проводят максимально ответственную линию и настроены, как и по многим другим вопросам, мы это видим, всегда на диалог, обмен мнениями», — сказал он, назвав открытым вопросом ответное поведение США.