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15:20, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

Суд отказался пересматривать иск Пригожина к Венедиктову

Пресненский суд Москвы отказался пересматривать иск Пригожина к Венедиктову

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресненский суд Москвы отказался пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр СМИ-иноагентов), назвавшему его хозяином частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости.

«В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать», — сообщили в инстанции.

Также отмечается, что мотивы, которыми руководствовался суд при принятии решения, будут позднее изложены письменно.

О том, что Пресненский суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову, стало известно 19 января. После этого Пригожин заявил, что дарит Венедиктову победу в суде.

В сентябре 2022 года бизнесмен признал создание ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, компания была создана им весной 2014 года.

В июне 2021 года Венедиктов сообщил, что Пригожин подал на него в суд за то, что он в эфире назвал его основателем ЧВК «Вагнер». Тогда бизнесмен настаивал на том, чтобы слова журналиста признали не соответствующим действительности. Кроме того, он потребовал удаления и опровержения информации. В августе суд удовлетворил его иск частично: признал информацию о принадлежности ЧВК Пригожину недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении и не назначил денежную компенсацию.

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Евгения Наумова
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