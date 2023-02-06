Сейсмолог оценил вероятность новых подземных толчков в Турции

Сейсмолог Вольфман: в ближайшее время подземные толчки в Турции продолжатся

Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что в Турции в ближайшее время после землетрясения будут происходить новые толчки. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность новых афтершоков в стране.

Вероятность новых толчков в Турции

6 февраля в 13:24 стало известно, что в Турции зафиксирован новый подземный толчок. Уточнялось, что в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 7,7.

В ближайшее время толчки будут еще Юрий Вольфман сейсмолог

«На протяжении более чем десяти часов с момента землетрясения я смог насчитать 50 афтершоков магнитудой от 4,5 до 5 и сбился со счета. А в 13:24 был зафиксирован очередной толчок уже магнитудой 7,7. Может быть, будет еще крупный толчок. Мы не знаем динамику развития. Тут только время покажет», — сообщил Вольфман.

Сейсмолог объяснил, что в мире не существует методик краткосрочного прогноза для прогнозирования подобных землетрясений. Поэтому предупредить местных жителей о землетрясении в Турции было невозможно.

Причины землетрясения в Турции

Вольфман рассказал, что землетрясение и последующие толчки произошли из-за Анатолийского разлома.

«Анатолийский разлом — это один из разломов, где землетрясения происходят достаточно часто. Дело в том, что это стык крупных литосферных плит. Поэтому такие ситуации здесь бывают», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Если открыть карту, то толчки тянутся примерно от Кипра до Армении в одной полосе. Эта зона сегодня активна Юрий Вольфман сейсмолог

Что известно о землетрясении в Турции?

Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17. Наибольшие разрушения произошли на юго-востоке страны.

Спустя несколько часов в центральной части страны было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщил о 1014 погибших. Еще 5385 человек пострадали.

Помимо Турции, землетрясение было зафиксировано в Сирии. На территории этой страны подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что число жертв землетрясения выросло до 403, а пострадавших — до 1284.

Также подземные толчки ощущались в Грузии, Армении, Ливане, Абхазии, Израиле и даже в Гренландии.