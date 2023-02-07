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18:15, 7 февраля 2023Спорт

Норвежский биатлонист ответил назвавшей его тараканом Резцовой

Биатлонист Йоханнес Бе заявил, что его повеселила назвавшая его тараканом Анфиса Резцова

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе ответил назвавшей его тараканом трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. Его слова приводит TV2.

Спортсмен назвал комментарий неприятным. «Но все, что приходит с той стороны, входит у нас в одно ухо и выходит из другого. Они придумывают множество невероятных утверждений и высказываний, читать их скорее весело», — заявил он.

4 февраля норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмены заявили о неправильном выборе Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После волны критики со стороны европейских стран и спортсменов в МОК подчеркнули, что не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Анастасия Борисова
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