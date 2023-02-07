Норвежский биатлонист ответил назвавшей его тараканом Резцовой

Биатлонист Йоханнес Бе заявил, что его повеселила назвавшая его тараканом Анфиса Резцова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе ответил назвавшей его тараканом трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. Его слова приводит TV2.

Спортсмен назвал комментарий неприятным. «Но все, что приходит с той стороны, входит у нас в одно ухо и выходит из другого. Они придумывают множество невероятных утверждений и высказываний, читать их скорее весело», — заявил он.

4 февраля норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмены заявили о неправильном выборе Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После волны критики со стороны европейских стран и спортсменов в МОК подчеркнули, что не приняли окончательного решения по этому вопросу.