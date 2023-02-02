МОК сделал заявление по участию россиян в Олимпиаде-2024

В МОК заявили, что решение об участии российских спортсменов в Играх-2024 пока не принято

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Оно приводится на сайте организации.

В МОК подчеркнули, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 пока не принято, обратив внимание на то, что организация не выпустила ни одного документа на эту тему. «Обсуждается их участие в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне», — указали в комитете.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После этого глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная страны может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены. Присоединиться к бойкоту также хотят Латвия и Польша.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.