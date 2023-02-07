Минобороны заявило о поражении 86 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 86 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах. Об этом во вторник, 7 февраля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Днем ранее, 6 февраля, в военном ведомстве отчитались о поражении 98 артиллерийских подразделений в 135 районах. Таким образом, за два дня поражение потерпели 184 подразделения ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответов на просьбы республик Донбасса о помощи.