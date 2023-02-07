Карлсен выступил против допуска россиян к соревнованиям

Гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Его слова приводит VG.

«Думаю, что с каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян все более странно. Но это решать не мне», — заявил гроссмейстер, добавив, что раньше не был сторонником отстранения атлетов без длительного обсуждения.

5 февраля латвийский фигурист Денис Васильев отметил, что не поддерживает возвращение российских соперников на турниры. «Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения», — рассказал Васильев.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.