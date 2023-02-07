Раскрыты подробности ситуации в подмосковной школе после нападения с ножом

Ученик — о ситуации в химкинской школе после нападения с ножом: все были растеряны

В лицее №10 подмосковных Химок все были в растерянности после нападения ученицы на свою сверстницу с ножом в туалете, отметил один из учеников школы, находившийся в здании учреждения во время происшествия. Он рассказал «Ленте.ру» о деталях инцидента.

«Это произошло, как я понимаю, во время уроков. Я узнал об этом где-то в 10:50, хотя неизвестно, сколько времени прошло до этого. Уроки прекратились не сразу, нас отпустили только после пятого урока. Я находился на данном этаже во время происшествия, но криков никаких не было слышно», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, сейчас обсуждаются несколько версий возможных мотивов нападения.

Сначала говорили, что дело в молодом человеке. Сейчас говорят, что это неудавшиеся попытки подружиться, что бы это ни значило. Нападавшая была замкнутым человеком и очень хотела подружиться с потерпевшей, но неудачно, как итог — покушение. Есть информация, что все было спланировано, так как нападавшая заманила потерпевшую в туалет ученик лицея №10

Он также рассказал, что после происшествия «все были в растерянности».

«Я узнал об этом от старшеклассницы, которая кому-то об этом сообщила. От администрации школы никаких объявлений не было, но все знали об этом, очень тяжело было скрыть этот факт. Этаж сразу, если так можно выразиться, окружили. Было две кареты скорой помощи, сотрудники Следственного комитета», — отметил ученик лицея №10.

О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. В туалете школы одна из учениц напала на другую с кухонным ножом. Девочка нанесла пострадавшей несколько ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно, нож нападавшая принесла из дома.

Позже выяснилось, что на лице пострадавшей нашли 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких порезов. Сообщалось, что после происшествия мать устроившей нападение пятиклассницы написала отцу изрезанной ученицы сообщение со словами: «Извините нас».

В подмосковном Минздраве сообщили, что пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

По разным данным, публикуемым в СМИ, конфликт мог произойти либо из-за мальчика, либо из-за того, что жертва выдала одноклассникам секреты нападавшей, в результате чего произошла трагедия.