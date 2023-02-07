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11:05, 7 февраля 2023Наука и техника

На Украине заметили «африканскую» версию Т-64

На Украине заметили модернизированный для Конго танк Т-64

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Украинский танк Т-64БМ1М заметили у линии боевого соприкосновения. «Африканскую» версию танка выпускали в рамках контракта с Демократической Республикой Конго. Снимок машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованном изображении видна модернизированная версия советского танка Т-64Б, которая получила украинскую динамическую защиту «Дуплет».

Новую версию танка разработали на основе Т-64Б1. Первым заказчиком Т-64Б1М, который считается упрощенным вариантом модернизации Т-64БМ «Булат» без тепловизора и комплекса управляемого вооружения, стала Демократическая Республика Конго. Танк получил встроенную динамическую защиту «Контакт» и дополнительную нишу в задней части башни. В 2014 году созданные для Конго Т-64Б1М передали Национальной гвардии Украины. Версия Т-64БМ1М отличается динамической защитой «Дуплет».

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Даниил Иринин
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