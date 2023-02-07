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16:31, 7 февраля 2023Спорт

Норвежская биатлонистка заявила о желании соревноваться с россиянами

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд заявила, что хочет соревноваться с россиянами

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Трехкратная чемпионка мира по биатлону норвежка Ингрид Тандревольд высказалась о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Ее слова приводит VG.

«Хотелось бы, чтобы они принимали участие в соревнованиях, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что это сейчас реально, потому что слишком наивно разделять спорт и политику», — заявила норвежская биатлонистка. Она добавила, что не может сказать ничего плохого о российских соперниках.

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5 февраля латвийский фигурист Денис Васильев признался, что не поддерживает возвращение российских соперников на турниры. «Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения», — рассказал Васильев.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Ксения Курашкина
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