Футболистка с нулевым размером груди показала фото в бикини и восхитила фанатов

Футболистка Клара Дао с нулевым размером груди показала фото в бикини и восхитила фанатов

Футболистка Клара Дао, которая является обладательницей нулевого размера груди, показала откровенные фото и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах вьетнамка позирует на фоне моря, стоя на камнях. На ней надето бикини желтого цвета, оформленное завязками. При этом девушка распустила свои волосы и украсила их цветком в тон купальнику, закрепив его за левым ухом.

Данный пост набрал 13 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом Дао, о чем принялись писать в комментариях. «С тех пор, как о тебе узнала, я полностью поменяла восприятие своего тела», «Ты прекрасна, Клара», «Какая ты красотка и желтый цвет тебе так идет!», «Выглядишь великолепно!», «Ты очень похожа на принцессу Диснея», — высказывались они.

В ноябре 2022 года Клара Дао удивила пользователей платформы TikTok размером своей груди. На опубликованном видеоролике спортсменка предстала перед публикой в белой майке, повернувшись боком к камере. При этом на кадрах было видно, что она прикрыла обнаженную грудь рукой, отказавшись от нижнего белья.