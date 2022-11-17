Футболистка показала тело без белья и удивила фанатов размером груди

Футболистка Клара Дао показала в сети маленькую грудь и удивила фанатов

Футболистка Клара Дао показала фигуру в откровенном образе и удивила подписчиков размером груди. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах 24-летняя вьетнамка предстала в сети перед публикой в белой майке, повернувшись боком к камере. При этом видно, что она прикрывает обнаженную грудь рукой, отказавшись от нижнего белья. «Я, когда выхожу в свет без бюстгальтера», — прокомментировала ролик девушка.

По словам героини публикации, ранее она хотела сделать пластическую операцию по увеличению размера бюста, поскольку регулярно сталкивалась с негативными комментариями фанатов по поводу ее маленького размера груди. Как утверждает Дао, со временем она все же приняла свое тело. «Я наконец-то полюбила себя. Своим примером я помогаю другим мужчинам и женщинам преодолеть проблемы с уверенностью в себе», — уточнила она.

Поклонники оценили смелость футболистки и написали слова поддержки в комментариях. «Вы идеальны, несмотря ни на что, не позволяйте никому негативно оценивать вас», «Ты просто моя мечта!», «Я бы тоже хотела быть так уверена в себе», — высказалась юзеры.

В августе основательница бренда нижнего белья Liberty & Love Бет Кейтс из Великобритании назвала https://lenta.ru/news/2022/08/04/lingerie-expert/ лучшие модели бюстгальтеров для маленькой и большой груди. Так, она отметила, что обладательницам большого бюста следует отдавать предпочтение бра с широкими бретелями без косточек. В то же время маленькую грудь удачно скорректируют бюстгальтеры с вкладышами.