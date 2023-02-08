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11:47, 8 февраля 2023Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру в полупрозрачном платье

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в полупрозрачном платье с сияющими аппликациями

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видеоролик, в котором предстала перед фанатами в полупрозрачном платье золотистого цвета с сияющими аппликациями и кисточками. При этом на размещенных кадрах видно, что ткань изделия просвечивает нижнее белье.

Кроме того, исполнительница распустила свои волосы и уложила их в локоны. Также она подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы розовую помаду.

Ранее певица Бритни Спирс показала естественную внешность на откровенном фото. Артистка поделилась снимком, на котором позирует топлес, лежа на кровати. На ней были плавки зеленого цвета, оформленные анималистичным принтом. Ее образ дополнил кулон овальной формы. На ее лице отсутствовала косметика, а волосы были собраны в хвост.

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Мария Винар
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