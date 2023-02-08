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08:35, 8 февраля 2023Спорт

Жена Костомарова прокомментировала ампутацию стоп фигуриста

Жена фигуриста Костомарова: в страшном сне не могла представить такого переворота в жизни
Оксана Домнина и Роман Костомаров

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Супруга российского фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что в страшном сне не могла представить такого переворота в жизни их семьи. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Домнина подчеркнула, что гордится мужеством, силой и рвением мужа «победить в эти сложные минуты».

«Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — прокомментировала фигуристка операцию по ампутации стоп мужа.

Супруга Костомарова поблагодарила всех неравнодушных зрителей и отметила, что с точки зрения медицины «делается все возможное и невозможное».

Ранее сообщалось, что мать фигуриста Романа Костомарова Валентина не смогла прокомментировать информацию об ампутации конечностей своего сына. Женщина рассказала, что ее не пустили к сыну, навещать его пока не разрешают.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что общее состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассказали, что идет борьба за сохранение рук больного.

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Юлия Мискевич
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