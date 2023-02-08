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07:14, 8 февраля 2023Спорт

Мать перенесшего ампутацию Костомарова не пустили к сыну

«Известия»: мать перенесшего ампутацию фигуриста Костомарова Валентину не пустили к сыну
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина не смогла прокомментировать информацию об ампутации конечностей своего сына. В беседе с «Известиями» женщина рассказала, что ее не пустили к сыну, навещать его пока не разрешают.

Помимо этого, Костомарова заявила, что все актуальные данные о его здоровье есть только у врачей.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что общее состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассказали, что идет борьба за сохранение рук больного.

Ранее сообщалось, что у Костомарова начала прогрессировать гангрена. Отмечалось, что у спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи настаивали на том, чтобы ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения.

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Юлия Мискевич
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