Мать перенесшего ампутацию Костомарова не пустили к сыну

«Известия»: мать перенесшего ампутацию фигуриста Костомарова Валентину не пустили к сыну

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина не смогла прокомментировать информацию об ампутации конечностей своего сына. В беседе с «Известиями» женщина рассказала, что ее не пустили к сыну, навещать его пока не разрешают.

Помимо этого, Костомарова заявила, что все актуальные данные о его здоровье есть только у врачей.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Отмечалось, что общее состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в реанимации. Врачи рассказали, что идет борьба за сохранение рук больного.

Ранее сообщалось, что у Костомарова начала прогрессировать гангрена. Отмечалось, что у спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи настаивали на том, чтобы ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения.