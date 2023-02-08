Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:39, 8 февраля 2023Культура

Актер из «Игры престолов» посетит Украину

Актер из «Игры престолов» Джек Глисон посетит Украину

Кадр: Сериал «Игра престолов»

Актер из «Игры престолов» Джек Глисон посетит Украину после приглашения украинского режиссера Екатерины Чепуры. Постановщица сообщила об этом в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, артист приедет в страну уже в середине февраля и примет участие в нескольких публичных и закрытых мероприятиях. Глисон также привезет пикап для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас», — написала Чепура.

В ноябре 2022 года Украину посетил актер Шон Пенн. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку «Оскар». В свою очередь, президент вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку. Помимо этого, имя Шона Пенна увековечили на «Алее смелости» в Киеве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Американский журналист описал операцию ВМС США по подрыву «Северных потоков»
В ЛНР рассказали о заполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Краматорска
Раскрыта причина эффективности ракеты «воздух-РЛС» в ходе СВО
Зеленский встретится с Макроном в Париже
Польша разочаровалась вкладом Германии в поставку танков Украине
В Британии понадеялись увидеть первые обвинения по трибуналу против России
Зеленский пообещал добиваться поставок истребителей Киеву
Прокуратура Нидерландов отказалась закрывать дело по MH17
Зеленский прилетел в Лондон на британском военном самолете
Дилеры придумали решение проблемы с отсутствием подогрева сидений у «Москвичей»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.