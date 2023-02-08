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08:28, 8 февраля 2023Мир

В Германии не смогли назвать число танков Leopard 1 для передачи Украине

Вице-канцлер ФРГ Хабек не смог назвать число танков Leopard 1 для передачи Украине
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Reuters

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек не смог назвать число основных боевых танков Leopard 1 для передачи Украине, отметив, что Киев должен получить их двузначное количество в первом квартале этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«[Заявленное] количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько», — заявил Хабек после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

Говоря о решении ФРГ об отправке танков Киеву, он выразил надежду на то, что «оно было принято как раз в нужное время».

Ранее Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Как пишет Spiegel, часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в следующем году. Отмечается, что ФРГ направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее.

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Марина Совина
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