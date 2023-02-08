Аналитики высказались о будущем рубля

Эксперт Сигал заявил об отсутствии предпосылок для колебаний курса рубля

Резкое расширение объемов продажи валюты Министерством финансов вряд ли окажет существенное влияние на курс российской национальной валюты, потому значительные колебания маловероятны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Предположительно, расширение почти в три раза объемов продажи валюты Минфином существенного влияния на позиции рубля не окажет. Операции рассредоточены внутри дня и вряд ли будут видны инвесторам, — считает Сигал. — Вероятно, рубль останется в текущих рамках — резких перепадов настроений удастся избежать».

С экспертом согласилась аналитик УК Альфа-Капитал Юлия Мельникова. Она добавила, что связывает текущее ослабление рубля с тем, что с 5 февраля вступило в силу эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, создающее давление на нацвалюту из-за ожидания снижения экспортных доходов.

«Отмена правила об обязательной продаже валюты является еще одним смягчением указа президента. Напомним, что в феврале прошлого года экспортеры обязаны были продавать 80 процентов валютной выручки. Но уже в мае норму скорректировали до 50, а еще через несколько месяцев, в июне, это правило и вовсе отменили, с тех пор объем продаваемой валюты определялся правительственной комиссией по инвестициям и ЦБ РФ. Таким образом, последнее видоизменение, скорее, связано с необходимостью снижения навеса предложения на рынке», — считает Мельникова.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов провозгласил, что Россия потеряла доверие к доллару как расчетной единице и не может считать его надежным инструментом. По его словам, ситуация показала, что «это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить». «Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — констатировал глава министерства.