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10:57, 8 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о смерти командира НМ ЛНР Мангушева

Стало известно о смерти командира подразделения НМ ЛНР Игоря Мангушева

Фото: Telegram-канал «Zаписки авантюриста»

Утром 8 февраля умер командир подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Игорь Мангушев, известный под позывным Берег. Об этом в своем Telegram-канале «ПриZрак Новороссии» сообщает волонтер Владимир Грубник.

4 февраля стало известно, что Мангушев получил пулевое ранение в голову. По словам военного корреспондента Акима Апачева, в тяжелом состоянии командир подразделения был доставлен в нейрохирургию города Стаханова.

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Алевтина Запольская
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