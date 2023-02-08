Стало известно о смерти командира НМ ЛНР Мангушева

Стало известно о смерти командира подразделения НМ ЛНР Игоря Мангушева

Утром 8 февраля умер командир подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Игорь Мангушев, известный под позывным Берег. Об этом в своем Telegram-канале «ПриZрак Новороссии» сообщает волонтер Владимир Грубник.

4 февраля стало известно, что Мангушев получил пулевое ранение в голову. По словам военного корреспондента Акима Апачева, в тяжелом состоянии командир подразделения был доставлен в нейрохирургию города Стаханова.