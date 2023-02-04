Стали известны подробности ранения известного командира Мангушева

Военкор Апачев заявил, что командир Мангушев получил пулевое ранение в голову

Командир подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Мангушев получил пулевое ранение в голову. Подробности случившего назвал военный корреспондент Аким Апачев, его цитирует РИА Новости.

«Я знаю Игоря очень давно и до сих пор в шоке от произошедшего. Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию города Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову», — заявил он и добавил со ссылкой на врачей, что его состояние «стабильно тяжелое, с негативной тенденцией».

Апачев предположил, что в командира стреляли из 9-миллиметрового пистолета с близкого расстояния. По его словам, выстрел произвели в затылочно-теменную область. Как он утверждает, обстоятельства произошедшего выясняют компетентные органы, которые проинформированы и работают на местах.

О ранении Мангушева стало известно 4 февраля. Как уточнялось, он, кроме участия в боевых действиях, был автором Telegram-канала «Записки авантюриста». В декабре 2022 года Мангушев как командир подразделения по борьбе с беспилотниками Народной милиции ЛНР рассказывал, что российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с БПЛА Вооруженных сил Украины.