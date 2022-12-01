Российские добровольцы создали новый вид войск для борьбы с беспилотниками ВСУ

Российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками ВСУ

Российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие отдельного взвода по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По словам командира подразделения Игоря Мангушева, сейчас на поле боя с БПЛА можно решать огромное количество задач, от ведения разведки и аэрофотосъемки до сброса снарядов на позиции противника, поэтому он решил разрабатывать средства борьбы с дронами.

Вместе с инженерами Мангушев разработал радар, который позволял зафиксировать сам факт поднятия квадрокоптера в воздух и азимут направления его местонахождения.

Позже добровольцы приобрели противодроновое ружье (генератор помех, способным нарушить связь между коптером и его оператором) и создали свое подразделение для охоты на беспилотники противника.

Ранее Мангушев заявил, что в Вооруженных силах России необходимо создавать на системном уровне подразделения по борьбе с БПЛА. Он считает, что необходимость решения этой проблемы «давно назрела». По его словам, насыщать войска противодроновыми ружьями необходимо на уровне взвода, а группы солдат, специализирующихся именно на борьбе с беспилотниками, создавать на ротном уровне.