Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:00, 1 декабря 2022Бывший СССР

Российские добровольцы создали новый вид войск для борьбы с беспилотниками ВСУ

Российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие отдельного взвода по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По словам командира подразделения Игоря Мангушева, сейчас на поле боя с БПЛА можно решать огромное количество задач, от ведения разведки и аэрофотосъемки до сброса снарядов на позиции противника, поэтому он решил разрабатывать средства борьбы с дронами.

Вместе с инженерами Мангушев разработал радар, который позволял зафиксировать сам факт поднятия квадрокоптера в воздух и азимут направления его местонахождения.

Позже добровольцы приобрели противодроновое ружье (генератор помех, способным нарушить связь между коптером и его оператором) и создали свое подразделение для охоты на беспилотники противника.

Ранее Мангушев заявил, что в Вооруженных силах России необходимо создавать на системном уровне подразделения по борьбе с БПЛА. Он считает, что необходимость решения этой проблемы «давно назрела». По его словам, насыщать войска противодроновыми ружьями необходимо на уровне взвода, а группы солдат, специализирующихся именно на борьбе с беспилотниками, создавать на ротном уровне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Плотников
Обсудить
Последние новости
Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией
Российские разведчики штурмовали позиции ВСУ на Угледарском направлении
Экс-замглавы МЧС России оценил возможные перебои с газом на Украине
Москвичи выразили наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда
Голландец посетил Чечню и описал поездку фразой «бегали мурашки»
Япония приняла «беспрецедентное» решение по сотрудничеству с США
Роберт Де Ниро сыграет президента в политическом триллере от Netflix
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Торговец человеческими костями рассказал об особенностях работы
В сети назвали способы достойно ответить на критику после секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.