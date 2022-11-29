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03:00, 1 декабря 2022Бывший СССР

Оценена важность борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины в Донбассе

Российские военные оценили важность борьбы с беспилотниками и дронами ВСУ в Донбассе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Вооруженных силах России необходимо создавать на системном уровне подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Важность борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины в беседе с «Лентой.ру» оценил командир подразделения по борьбе с БПЛА Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Мангушев.

По его словам, насыщать войска противодроновыми ружьями необходимо на уровне взвода, а группы солдат, специализирующихся именно на борьбе с беспилотниками, создавать на ротном уровне.

Мангушев считает, что необходимость решения этой проблемы «давно назрела». «Где командир хороший — там создают группы с противодроновыми ружьями, добывают правдами и неправдами технику, но это единичные случаи, которые держатся на личной инициативе», — добавляет он.

Сейчас многие командиры сталкиваются с выбором между покупкой дорогостоящих систем обнаружения и подавления дронов или полной беззащитностью своих частей перед атаками с воздуха, резюмирует Мангушев.

Ранее военнослужащие подразделения по борьбе с БПЛА назвали своей главной задачей нарушение связи между оператором беспилотника и его машиной так как это позволит сразу же прекратить передачу разведданных с БПЛА. Они добавили, что если воздействие средств радиоэлектронной борьбы продлится достаточное время, то беспилотник упадет.

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Дмитрий Плотников
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