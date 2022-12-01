Российские добровольцы показали ружья-антидроны для борьбы с беспилотниками ВСУ

В Народной милиции ЛНР рассказали о ружьях-антидронах для борьбы с беспилотниками ВСУ

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются специальные ружья-антидроны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали российские добровольцы, бойцы отдельного взвода по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По их словам, главное — нарушить связь между оператором беспилотника и его машиной, так как это позволит сразу же прекратить передачу разведданных с БПЛА.

Если воздействие средств радиоэлектронной борьбы продлится достаточное время, то беспилотник упадет.

Также военнослужащие стараются установить местоположение оператора БПЛА, чтобы вызвать по этим координатам огонь артиллерии.

Ранее российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в беседе с «Лентой.ру» рассказали об уникальной истории с «танковым тараном». Во время боя им удалось таранным ударом вытолкать на минное поле БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате чего бронетехника противника была поражена.