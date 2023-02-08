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20:48, 8 февраля 2023Из жизни

Мужчина зарезал двух девушек и попытался реанимировать одну из них

7News: в Австралии мужчина зарезал двух девушек и попытался реанимировать одну из них

Фото: David Wall / Danita Delimont / Globallookpress.com

Житель австралийского города Сидней, 21-летний Кристиан Ковалефф, зарезал двух старшеклассниц и попытался реанимировать одну из них. Об этом сообщает 7News.

Мужчина совершил преступление в декабре 2020 года. Он был знаком с одной из жертв и планировал убийство в течение месяца. Ему удалось узнать, что девушка собирается снять номер в отеле вместе с подругой. Он решил этим воспользоваться.

Ковалефф заложил свой мобильный телефон, а на вырученные деньги купил веревку, мешки для мусора и ручную пилу. Мужчина также взял с собой скотч и отвертку, купленные ранее. Проникнув в гостиничный номер, он нанес школьницам многочисленные травмы.

После убийства Ковалефф разнервничался и включил джазовую музыку, чтобы успокоиться. Однако это не помогло. Тогда он решил сделать одной из жертв сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на его усилия, она скончалась от полученных ранений.

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После гибели девушки Ковалефф позвонил своему отцу и рассказал о содеянном. Тот посоветовал ему сдаться полиции. Затем убийца позвонил в службу спасения и сказал, что двум пострадавшим требуется помощь.

После ареста Ковалефф признался в убийстве и заявил, что сожалеет о содеянном. Он пытался притворяться душевнобольным и утверждал, что слышит голоса, приказывающие ему очистить планету от людей, но не смог убедить медиков. По словам судебного психолога, преступник изображал симптомы психоза и лгал суду в течение 18 месяцев. Расследование по делу Ковалеффа продолжается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде охранник разозлился на строгого начальника и зарезал его ножом. Мужчина утверждает, что постоянно страдал от оскорблений начальника в свой адрес.

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Алиса Удовик
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