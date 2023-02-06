Охранник разозлился на строгого начальника и зарезал его на глазах у прохожих

Metro: в Таиланде охранник зарезал начальника ножом за оскорбления на работе

В Бангкоке, Таиланд, 44-летний охранник Сават Сриратчалао разозлился на строгого начальника и зарезал его ножом. Об этом сообщает Metro.

Мужчина утверждает, что постоянно страдал от оскорблений 56-летнего Арома Буннана в свой адрес. «Я долгое время злился на своего начальника. Иногда я не мог заснуть, потому что меня мучили мысли о нем. Он издевался надо мной и всегда грубо со мной разговаривал. Даже когда я возвращался с работы домой, его голос продолжал звучать у меня в голове», — пожаловался он. Помимо этого, по словам Сриратчалао, начальник заставлял его перерабатывать, из-за чего он сильно уставал.

Охранник решил отомстить Буннане и спланировал его убийство. Он напал на начальника в парке на глазах у прохожих и вонзил острый нож ему в грудь. Пострадавший упал на колени и взмолился о пощаде. Когда к мужчинам подбежали прохожие, Сриратчалао скрылся на мотоцикле. Буннану срочно доставили в больницу, однако он скончался от полученного ранения.

Позже полиции удалось выследить и арестовать охранника у его дома. В случае признания Сриратчалао виновным в убийстве ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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