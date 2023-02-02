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09:05, 2 февраля 2023Из жизни

Женщина нашла своего двойника и убила его ради инсценировки собственной смерти

The Guardian: женщина решила инсценировать свою смерть и для убедительности убила двойника

Фото: Jacob Amson / Unsplash

Жительница немецкого города Ингольштадт нашла в соцсети своего двойника и убила его для того, чтобы убедительно инсценировать собственную смерть. Об этом сообщает The Guardian.

В августе 2022 года 23-летняя косметолог иранского происхождения Шарабан К. из-за ссоры с родителями решила скрыться. Для этого она запланировала инсценировать свою смерть. Шарабан К. разыскала в соцсетях несколько похожих на себя женщин и попыталась договориться о встрече с ними.

На встречу под предлогом получения косметики согласилась только 23-летняя Хадиджа О., бьюти-блогер из Алжира. Девушка проживала в соседнем городе Хайльбронн. Шарабан К. вместе с подругой, 23-летней уроженкой Косова Шекир К., приехала за ней на машине. Злоумышленницы увезли Хадиджу О. в лесополосу, где вынудили ее выйти из автомобиля и нанесли ей около 50 ударов ножом.

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После этого они посадили тело убитой на заднее сиденье автомобиля и отогнали его в Ингольштадт. Они припарковали машину с трупом в тихом спальном районе у берега Дуная. Вскоре после полуночи 16 августа тело нашли родители Шарабан К. Они опознали убитую как свою дочь. Из-за длинных черных прямых волос, сходного телосложения и яркого макияжа женщины выглядели очень похожими.

После проведения вскрытия специалисты усомнились в том, что личность женщины была идентифицирована правильно. Орудие убийства не было найдено. В ходе расследования полицейским удалось разыскать Шарабан К. и Шекир К. Подозреваемые были задержаны. В случае если их вина будет доказана, женщинам грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что жительница штата Техас, США, нашла своего двойника из штата Северная Каролина и удивила мать. Увидев новую знакомую дочери, изумленная женщина подтвердила, что они действительно очень похожи.

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Алиса Дмитриева
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