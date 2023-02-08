Раскрыты способы сделать секс умопомрачительным

Сексолог Макниколс: для умопомрачительного секса нужно хорошо высыпаться

Сексуальное удовлетворение напрямую связано с качеством ночного сна, поэтому для умопомрачительного секса нужно хорошо высыпаться. Об этом сексолог Николь Макниколс сообщила изданию Daily Star.

Макниколс объяснила, что сделать секс ярче достаточно просто. Для начала она посоветовала перестать относиться к половому контакту как к спектаклю. Это поможет избавиться от зажимов и позволит событиям развиваться органично. По ее словам, не стоит стремиться к совершенству картинки, так как это не кинофильм, а реальная жизнь.

Еще один способ, который раскрыла Макниколс, связан с прелюдией. Очень важно целоваться, держаться за руки и обниматься, поскольку это разжигает желание. Усилить возбуждение во время секса помогут стоны и любая обратная связь.

Как и все хорошее в жизни, невероятный секс требует планирования, поэтому наслаждайтесь предвкушением, как если бы вы планировали предстоящий отпуск Николь Макниколс сексолог

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