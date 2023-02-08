Раненый рэпер-доброволец притворился мертвым и спасся после боя под Соледаром

Рэпер-доброволец Николай, получивший ранение, притворился мертвым, прополз восемь часов по полю и спасся после боя под Соледаром. Его слова приводит Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Прикинулся мертвым. Вот так вот чудом и выжил. Ну, [украинские военные] подумали, что я мертвый. (…) Все разъехались. Слышал, как там в плен забирали народ. Уже темнеет. (…) Меня спасло, что аптечка была с собой. (…) Я понимаю, что, если здесь оставаться, — умрем, и я решил ползти по полю. (...) Восемь часов я по этому полю полз», — рассказал он.

Николай уточнил, что ориентировался во времени по часам. По словам добровольца, он выполз к лесополосе и начал кричать, чтобы его услышали российские военные и спасли. По информации «Mash на Донбассе», в настоящее время Николай реабилитируется, пишет музыку и ухаживает за своей собакой по кличке Дик, которую он завел, пока был в больнице.

Ранее в Белгородской области сформировали отряд добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о большом количестве обращений по поводу мужчин, которые не могут быть призваны в ряды Вооруженных сил России. В результате был сформирован условный полк, состоящий из семи батальонов.