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18:46, 8 февраля 2023Ценности

Блогерша отказалась красить седину на пять лет и удивила подписчиков результатом

Блогерша Мисси Джинси отказалась красить седину на пять лет и показала результат

Кадр: @missygcreates / TikTok

Блогерша Мисси Джинси не красила седину в течение пяти лет и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Так, в начале видео женщина с никнеймом missygcreates, чей блог насчитывает 13,9 тысячи подписчиков, продемонстрировала свою внешность до отказа от окрашивания волос и рассказала, что перестала ходить в салон красоты в 2018 году. На размещенных кадрах видно, что ранее Джинси имела прямые темно-каштановые пряди и густую челку. «Мои темно-каштановые волосы всегда были важной частью моей личности. Но, когда мне исполнилось 45 лет, я набралась смелости и решила проследить, куда меня это приведет», — призналась она.

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Затем Джинси показала результат, которого она добилась спустя год после эксперимента. «В то время как я приняла серый цвет своих прядей, я также полюбила свои естественные локоны. Я пробовала разные методы укладок и продукты для завивки. Это меня приятно удивило», — отметила она и вдобавок пояснила, что с того момента перестала чувствовать себя старой.

Зрители восхитились преображением женщины, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Мне 50, и я каждый раз боюсь увидеть свои седые волосы. Но твоя история вселяет в меня уверенность. Ты выглядишь потрясающе!», «Очень нравится! И ты выглядишь моложе. Ты прямо светишься», «Великолепно! Больше не нужно быть рабом краски для волос», — высказывались они.

В ноябре 2022 года сообщалось, что жительница Шотландии, которая поседела в подростковом возрасте, перестала красить темные от природы волосы и обрела поддержку в сети. 22-летняя Лорин Колдуэлл из Глазго рассказала, что начала замечать первые седые волоски на голове в 16 лет. По ее словам, тогда она постоянно их выдергивала, а с 18 лет начала прибегать к окрашиванию. В апреле 2021 года Колдуэлл решила отказаться от процедуры, объяснив это усталостью и нехваткой времени. С этого момента она начала публиковать в соцсетях селфи, на которых демонстрировала свои седые волосы.

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Мария Винар
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