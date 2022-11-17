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17:48, 17 ноября 2022Ценности

Поседевшая в 16 лет девушка перестала красить волосы и обрела поддержку в сети

Седая с 16 лет шотландка Лорин Колдуэлл перестала красить волосы и обрела поддержку в сети

Фото: @greyt_days_ahead

Жительница Шотландии, которая поседела в подростковом возрасте, перестала красить темные от природы волосы и обрела поддержку в сети. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Ныне 22-летняя Лорин Колдуэлл из Глазго рассказала, что начала замечать первые седые волоски на голове в 16 лет. По ее словам, тогда она постоянно их выдергивала, а с 18 лет начала прибегать к окрашиванию. Так, каждые три недели она тратила на краситель порядка 9 фунтов стерлингов (около 645 рублей). «У моих родителей подобной проблемы не было. Однако моя бабушка по папиной линии тоже поседела в молодости. Скорее всего я унаследовала это от нее», — рассказала девушка.

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В апреле 2021 года Колдуэлл решила отказаться от процедуры, объяснив это усталостью и нехваткой времени. С этого момента она начала публиковать в соцсетях селфи, на которых демонстрировала свои седые волосы. Кроме того, героиня материала нашла онлайн-сообщество под названием «Серебряные сестры». «Я решила посмотреть на других женщин с седыми волосами. Я не могла поверить в то, сколько в мире таких же, как я. Эти женщины поддерживают друг друга», — объяснила она.

В заключение девушка рассказала, что стала относиться к своим прядям намного ответственнее, чем раньше. Так, шотландка теперь постоянно использует термозащиту и шампунь без содержания силиконов в составе. Вдобавок она на регулярной основе наносит на волосы масло.

В сентябре редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон посоветовал замаскировать данную проблему с помощью процедуры осветления прядей.

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Мария Винар
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