China Daily: ЕС избавится от влияния США при условии смягчения санкций в отношении России

Евросоюз (ЕС) примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России. Такое условие назвал автор материала китайского издания China Daily.

Как заявил автор статьи, Европе на фоне изменения структуры рынка нефти и роста инфляции из-за перебоя в поставках под влиянием санкций следует «тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью».

Он обратил внимание на то, что ЕС ввел ограничения против российских нефтепродуктов в солидарности с США, однако спустя почти год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине это не приблизило завершение конфликта, а поспособствовало эскалации кризиса и напряженности, ударив «бумерангом по всему миру».

При этом, указал он, США получили стратегическую и экономическую выгоду, в то время как Евросоюз не стал менее зависимым от российского топлива и не получил больше свободы действий для усиления рестрикций против Москвы.

Единственным решением украинского конфликта автор видит мирные переговоры, которые установят механизм прочного мира в Европе и освободят ЕС от влияния Вашингтона.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.