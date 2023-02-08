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09:16, 8 февраля 2023Ценности

Кендалл Дженнер показала тело на фото топлес

Американская модель Кендалл Дженнер показала тело на фото топлес из спальни

Кадр: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась серией снимков в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало, которое расположено в спальне, напротив кровати. Знаменитость показала фанатам подтянутое тело, запечатлев себя в нижнем белье черного цвета. Кроме того, на некоторых фото телезвезда позировала топлес, прикрывая оголенную грудь рукой. При этом волосы Дженнер были распущены.

Подписчики оценили внешний вид модели в многочисленных комментариях под размещенными кадрами. «Секси», «Просто вау», «Какая красотка», «Идеальное тело», «Люблю тебя», «Лучшая модель!» — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2022 года Кендалл Дженнер также вышла на улицу без штанов. На опубликованных кадрах модель запечатлена в монохромном черном образе, состоящем из прозрачных колготок, трусов, джемпера и солнечных очков. Звезда также несла в руках букет подсолнухов и сумку Bottega Veneta.

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Карина Черных
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