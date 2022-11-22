Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 22 ноября 2022Ценности

Кендалл Дженнер вышла на улицу без штанов

Американская модель Кендалл Дженнер вышла на улицу без штанов после съемки для FWRD

Фото: Elsa / Reuters

Американская супермодель Кендалл Дженнер вышла на улицы Лос-Анджелеса без штанов. Соответствующие снимки папарацци публикует The Sun.

27-летнюю знаменитость сфотографировали после съемки ретейлера предметов роскоши FWRD. Известно, что Дженнер является креативным директором этой компании.

На опубликованных кадрах модель запечатлена в монохромном черном образе, состоящем из прозрачных колготок, трусов, джемпера и солнечных очков. Звезда также несла в руках букет подсолнухов и сумку Bottega Veneta стоимостью 4,2 тысячи долларов (около 260 тысяч рублей).

Ранее в ноябре Дженнер появилась на публике в откровенном наряде. Она посетила гала-концерт Art + Film Gala LACMA в платье французско-турецкого бренда Burc Akyol, юбка которого выполнена из блестящего металлизированного материала. При этом прозрачная ткань верха оголяла грудь Дженнер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Посольство России осудило реакцию США на расстрел ВСУ российских военнопленных
Российский военный «Яндекс» извинился за жалобы на экипировку и попал на видео
Найдены прижизненные фотографии загадочного «человека из Сомертона»
Сотрудники ФСБ и МВД задержали 68 подпольных оружейников в российских регионах
Умер продюсер «Крестного отца» и обладатель премии «Оскар» Грей Фредериксон
Россиянин до смерти забил брата металлическим предметом и попал под следствие
Кендалл Дженнер вышла на улицу без штанов
Синоптик предупредил москвичей о ледяной корке и дождях
Россиянин наехал на требовавшего выключить музыку полицейского и получил срок
Россиян предупредили о возможных задержках рейсов в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.