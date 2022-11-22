Американская модель Кендалл Дженнер вышла на улицу без штанов после съемки для FWRD

Американская супермодель Кендалл Дженнер вышла на улицы Лос-Анджелеса без штанов. Соответствующие снимки папарацци публикует The Sun.

27-летнюю знаменитость сфотографировали после съемки ретейлера предметов роскоши FWRD. Известно, что Дженнер является креативным директором этой компании.

На опубликованных кадрах модель запечатлена в монохромном черном образе, состоящем из прозрачных колготок, трусов, джемпера и солнечных очков. Звезда также несла в руках букет подсолнухов и сумку Bottega Veneta стоимостью 4,2 тысячи долларов (около 260 тысяч рублей).

Ранее в ноябре Дженнер появилась на публике в откровенном наряде. Она посетила гала-концерт Art + Film Gala LACMA в платье французско-турецкого бренда Burc Akyol, юбка которого выполнена из блестящего металлизированного материала. При этом прозрачная ткань верха оголяла грудь Дженнер.