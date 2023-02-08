Пакет с патронами нашли рядом с русской школой в Литве
В Литве рядом с русской школой Вильнюса обнаружили пакет с патронами
Пакет с 50 патронами малого калибра нашли в столице Литвы Вильнюсе, передает «Spuntik Литва».
Упакованные боеприпасы лежали под балконом многоквартирного дома на улице Юстинишкю. Неподалеку от места обнаружения находки располагается школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина.
13 января в Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе. По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигало 50 метров в высоту.