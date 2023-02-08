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12:13, 8 февраля 2023Бывший СССР

Пакет с патронами нашли рядом с русской школой в Литве

В Литве рядом с русской школой Вильнюса обнаружили пакет с патронами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пакет с 50 патронами малого калибра нашли в столице Литвы Вильнюсе, передает «Spuntik Литва».

Упакованные боеприпасы лежали под балконом многоквартирного дома на улице Юстинишкю. Неподалеку от места обнаружения находки располагается школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина.

13 января в Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе. По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигало 50 метров в высоту.

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Василий Мека
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