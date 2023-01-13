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19:55, 13 января 2023Бывший СССР

В Литве произошел взрыв на газопроводе

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил портал LRT со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел в пасвальской деревне Виенкиемю, ее жителей пришлось эвакуировать.

По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигает 50 метров в высоту. Отмечается, что в результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

Летом 2022 года Литва запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. С тех пор газотранспортная система страны доступна только поставщикам, «не представляющих угрозы национальной безопасности».

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Алевтина Запольская
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