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Литва запретила импорт российского газа

Литва законодательно запретила поставки российского газа

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Такие поправки к Закону о природном газе принял Сейм республики.

В поддержку указа проголосовали 123 члена парламента, еще 2 воздержались. Теперь газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа «Клайпедос нафта» станут доступны только поставщикам из стран, «не представляющих угрозы национальной безопасности». Исключения будут сделаны только для поставщиков, транспортирующих топливо транзитом в Калининград.

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В 2015 году «Газпром» и АВ Amber Grid подписали соглашение на десять лет по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Он предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год.

В апреле стало известно, что Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ.

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Платон Щукин
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