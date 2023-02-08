Женщина сделала заказ в ресторане и обнаружила неприятную находку

Пользовательница Reddit сделала заказ в ресторане и обнаружила в салате таблетку

Пользовательница с ником u/glololo рассказала, как сделала заказ в ресторане и обнаружила в салате таблетку. Фотографию неприятной находки она опубликовала на сайте Reddit. За сутки пост женщины собрал более тысячи комментариев: ей посоветовали обратиться с жалобой к менеджеру заведения.

По словам автора поста, сначала она не заметила таблетку и чуть не съела ее вместе с салатом. «Я нашла таблетку только после того, как надкусила ее, а затем выплюнула. Есть какие-нибудь предположения, что мне надо сделать?» — поинтересовалась она у других пользователей. К посту женщина прикрепила фотографию салата и красной таблетки.

«Если вы сейчас находитесь в заведении, то я бы на вашем месте пошел жаловаться к менеджеру. Это очень опасная вещь. По-моему, это похоже на таблетку тайленола (средство, применяемое при простудах, аналог парацетамола — прим. «Ленты.ру»), но я не уверен. В любом случае этого не должно было случиться, и я бы потребовал компенсацию», — поделился мнением один из комментаторов.

Другой пользователь заявил, что сообщил бы о произошедшем в местный департамент здравоохранения. «Положите таблетку во что-нибудь и отправьте на экспертизу. Что бы это ни было, это неприемлемо и опасно», — написал он. Еще один юзер посоветовал автору поста поговорить с менеджером. «Вероятно, перегруженный работой молодой сотрудник допустил ошибку. Это плохо, но не стоит того, чтобы из-за этого увольняли», — счел комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit купил домой наволочку и обнаружил на ярлыке с инструкцией по стирке пугающую надпись. «Не спать, не покидать дом, они идут за вами», — гласил текст на этикетке. Комментаторы назвали это послание пугающим.