Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:58, 9 февраля 2023Спорт

В России оценили решение сборной США бойкотировать чемпионат мира по боксу

Российский тренер Кравцов заявил, что не удивлен решением сборной США бойкотировать ЧМ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов оценил решение сборной США бойкотировать чемпионат мира-2023 (ЧМ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлен», — заявил Кравцов.

Тренер добавил, что отсутствие американских боксеров несильно повлияет на соревнования. Он также предположил, что вслед за США другие команды будут бойкотировать турниры, где россияне будут допущены до участия не в нейтральном статусе.

8 февраля стало известно, что сборная США пропустит чемпионат мира-2023 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с национальным флагом и гимном. «Участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — заявили в команде.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину
Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.