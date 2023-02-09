В России оценили решение сборной США бойкотировать чемпионат мира по боксу

Российский тренер Кравцов заявил, что не удивлен решением сборной США бойкотировать ЧМ

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов оценил решение сборной США бойкотировать чемпионат мира-2023 (ЧМ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлен», — заявил Кравцов.

Тренер добавил, что отсутствие американских боксеров несильно повлияет на соревнования. Он также предположил, что вслед за США другие команды будут бойкотировать турниры, где россияне будут допущены до участия не в нейтральном статусе.

8 февраля стало известно, что сборная США пропустит чемпионат мира-2023 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с национальным флагом и гимном. «Участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — заявили в команде.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.