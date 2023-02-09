Флагманы от Apple и Samsung сравнили

CompareDial: Samsung Galaxy S23 Ultra уступил iPhone 14 Pro в тестах производительности

Топовый смартфон Samsung оказался менее производительным, чем флагман Apple. Об этом сообщается в отчете сервиса CompareDial.

Специалисты фирмы изучили результаты синтетических тестов Geekbench 5, в котором энтузиасты сравнили мощность современных смартфонов. Оказалось, что представленный 1 февраля флагман Samsung Galaxy S23 Ultra набрал 1480 баллов в одноядерном и 4584 балла в многоядерном тесте. Его конкурент iPhone 14 Pro получил в аналогичных тестах 1874 и 5384 баллов соответственно — таким образом, девайс Apple превзошел аппарат Samsung по этому показателю на 21 процент.

«С момента своего создания телефоны флагманской линейки Galaxy уступали по производительности девайсам iPhone», — подытожили авторы. По словам специалистов, в последние годы разрыв стал еще более заметным: из-за ARM-процессоров Apple и оптимизации новых iPhone.

В материале говорится, что Samsung тем не менее удалось заметно улучшить производительность новых устройств по сравнению с девайсами 2022 года. Выяснилось, что Galaxy S23 Ultra оказался мощнее модели Galaxy S22 в одноядерном и многоядерном тестах на 60 и 57 процентов соответственно.

В начале февраля стало известно, что российские ретейлеры запланировали продажи новых флагманских смартфонов Samsung. Базовая модель Galaxy S23 обойдется в 74 999 рублей, самая доступная версия Galaxy S23+ будет оценена в 87 999 рублей.