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17:10, 9 февраля 2023Мир

Церковь Англии согласилась благословлять однополые пары

Англиканская церковь разрешила благословлять однополые пары

Фото: Stanley Dai / Unsplash

Англиканская церковь согласилась разрешить пастырям благословлять однополые пары после заключения гражданского брака. Об этом сообщается на официальном сайте церкви.

«Генеральный синод Церкви Англии поприветствовал предложения, которые разрешают однополым парам приходить в церковь после заключения гражданского брака или гражданского партнерства, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения богу и получить божье благословение», — сказано в сообщении.

Англиканская церковь теперь призывает паству приветствовать однополые союзы, отмечая, что это соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания на основе здоровых отношений, правильного понимания природы человека и его сексуальности в XXI веке».

Ранее Англиканская церковь предложила использовать гендерно-нейтральный термин для обозначения бога. Эта инициатива вызвала волну критики со стороны консервативного крыла англикан. В частности, преподобный Ян Пол назвал ее равнозначной отказу от собственно христианской доктрины.

В январе Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов проявлять милосердие к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.

Глеб Бажуткин
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