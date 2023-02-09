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14:50, 9 февраля 2023Россия

Число погибших из-за взрыва газа в новосибирской пятиэтажке снова возросло

Число погибших из-за взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до шести

Фото: МЧС России / Globallookpress.com

Число погибших из-за взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет «Интерфакс».

Обнаружено тело женщины — это шестой погибший.

О взрыве в жилом доме на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. В сети публиковали кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва.

Евгения Куликова
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