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09:24, 10 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на два года условно за пропаганду терроризма в сети

Под Иркутском дали два года условно 18-летнему юноше, отправлявшему видео с символикой ИГ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 18-летнего юношу, который отправлял знакомым видео с террористами. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодой человек признан виновным по части 2 статьи 205.2 («Пропаганда терроризма») и пункту «г» части 2 статьи 242.1 («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичных обращений с использованием СМИ и интернета.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 год юноша отправлял приятелям в социальной сети видеозаписи с символикой запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Также россиянин распространял интимные фотографии несовершеннолетних.

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Екатерина Власова
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