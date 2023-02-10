В Турции под завалами обнаружили второго ребенка из России без признаков жизни

МЧС: в Хатае после землетрясения обнаружили второго ребенка из России без признаков жизни

В турецком городе Антакья в провинции Хатай после землетрясения под завалами обнаружили второго ребенка из семьи Эрйетли из России без признаков жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«В Хатае спасатели МЧС обнаружили второго ребенка без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе ведомства. По имеющейся информации, тело мальчика нашли в ходе аварийно-спасательных работ при разборе завалов многоэтажного жилого дома, где проживали соотечественники.

Уточняется, что спасательный отряд отправился на место обрушения здания в Антакье на юге Турции на поиски Аталая и Ирину Эрйетли с двумя малолетними детьми в среду, 8 февраля. По словам знакомых семейной пары, возраст мальчиков составляет 2,5 и 4 года.

Ранее стало известно, что под завалами жилого дома в Хатае обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, в районе Пазарчик в Кахраманмараше. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.