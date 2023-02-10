В Турции под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни

МЧС: в Хатае после землетрясения обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни

В турецком Хатае после землетрясения под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — заявили в пресс-службе российского ведомства. Отмечается, что в данный момент продолжаются поиски других членов семьи.

Ранее российские спасатели выехали на место обрушения здания в провинции Хатай в Турции, где сообщается об обнаружении четырех россиян. Предполагается, что экстренные службы отправились спасать семью россиян Аталая и Ирину Эрйетли с двумя малолетними детьми.

По словам знакомых семьи, россияне заблокированы внутри разрушенного здания в городе Хатай на юге страны, они уже двое суток обходятся без воды и еды. В момент землетрясения соотечественники находились в жилом доме на первом этаже.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.