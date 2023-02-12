Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:39, 12 февраля 2023Культура

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Умер режиссер Вадим Абдрашитов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.

Народный артист России скончался на 79-м году жизни. О причинах смерти кинодеятеля не сообщается.

Среди работ Абдрашитова — картины «Плюмбум, или Опасная игра», «Парад планет», «Остановите Потапова!», «Охота на лис», «Магнитные бури», «Пьеса для пассажира» и другие.

Абдрашитов в 1987 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а народным артистом за большие заслуги в области киноискусства стал в 1992 году.

19 октября в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист России и режиссер Николай Досталь. Он являлся режиссером таким фильмов, как «Маленький гигант большого секса» и «Мелкий бес». В 2011-м снял исторический сериал «Раскол», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Удары России по Украине назвали жестким посланием Европе
Во Франции организовали акцию за выход страны из НАТО
Берлускони призвал США предложить Киеву обмен для завершения боевых действий
Разведчик ЗВО рассказал о бросающих вооружение при отступлении ВСУ
Умер режиссер Вадим Абдрашитов
«Тройной тулуп» трактора в столичном дворе попал на видео
В Канаде допустили причастность России к полетам неопознанных объектов
Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину насчет Донбасса
В Израиле подтвердили готовность стать посредником в переговорах Москвы и Киева
Австрию призвали отказать российским депутатам в допуске на заседание ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.