Режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни

Умер режиссер Вадим Абдрашитов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.

Народный артист России скончался на 79-м году жизни. О причинах смерти кинодеятеля не сообщается.

Среди работ Абдрашитова — картины «Плюмбум, или Опасная игра», «Парад планет», «Остановите Потапова!», «Охота на лис», «Магнитные бури», «Пьеса для пассажира» и другие.

Абдрашитов в 1987 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а народным артистом за большие заслуги в области киноискусства стал в 1992 году.

19 октября в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист России и режиссер Николай Досталь. Он являлся режиссером таким фильмов, как «Маленький гигант большого секса» и «Мелкий бес». В 2011-м снял исторический сериал «Раскол», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».