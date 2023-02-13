В Москве подешевела аренда жилья

«Яндекс Недвижимость»: в феврале в Москве на три процента подешевела аренда жилья

В феврале 2023 года в Москве на три процента подешевела аренда жилья. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс Недвижимости», сообщает ТАСС.

Аналитики заметили тренд на снижение стоимости аренды в январе 2023 года. Так, за год аренда студий подешевела на два процента, однокомнатных квартир на четыре процента, двухкомнатных — на девять процентов, и трехкомнатных — болеем чем на 25 процентов. Во втором месяце года отрицательная динамика достигла в среднем три процента.

Так, в феврале аренда стоимость аренды «однушки» достигла 45 тысяч рублей в месяц. В компании спрогнозировали, что цены снизятся, если предложение будет увеличиваться и стабилизируется. «Конец 2022 года стал пиковым по предложению, в связи с этим у арендаторов появилась возможность снижать цену на жилье дополнительными скидками, которые обговариваются уже непосредственно с собственником», — объяснил руководитель коммерческого департамента сервиса Евгений Белокуров.

Ранее генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что в 2023 году спрос на аренду жилья в России будет повышаться. По словам эксперта, продажи жилья на данный момент существенно замедлились, и россияне переключились на аренду. В течение года тренд может усилиться.